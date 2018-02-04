04 февраля 2018, 17:28
В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым
В Южной Каролине пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с товарным составом. Об этом сообщает CBS.
При столкновении несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов.
Жертвами катастрофы стали два человека, еще около 70 получили травмы. Всего в поезде находились 139 пассажиров.
В настоящее время причины крушения устанавливаются.
At least 2 dead, 70 hurt in crash of New York to Miami Amtrak train https://t.co/EjT9Orm9Db pic.twitter.com/FmDvTezO2j— Eyewitness News (@ABC7NY) 4 февраля 2018 г.
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