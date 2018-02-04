В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым

В Южной Каролине пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с товарным составом. Об этом сообщает CBS.

При столкновении несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов.

Жертвами катастрофы стали два человека, еще около 70 получили травмы. Всего в поезде находились 139 пассажиров.

В настоящее время причины крушения устанавливаются.