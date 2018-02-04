МОК предложил расформировать отменивший дисквалификацию россиян арбитраж

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что структуре спортивного арбитража в Лозанне необходимы внутренние реформы. Он имел в виду арбитраж, который снял подозрения в применении допинга с 28 российских спортсменов. Слова Баха приводит «Интерфакс».

Глава МОК назвал решение суда «разочаровывающим и неожиданным», которое может негативно сказаться на борьбе с допингом.

«Мы не можем допустить ситуацию, при которой спортсмены потеряют доверие к CAS», — сказал Бах.

Глава МОК остался недоволен тем, что мотивировочную часть решения CAS обещал передать к концу февраля, так как это слишком поздний срок.