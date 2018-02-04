Столичный регион ожидают метели

В Московской области 4 февраля ожидаются метель, гололедица и мокрый снег, говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 4 февраля в Московской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — заявила служба.

Сейчас управление МЧС по Московской области работает в режиме повышенной готовности, а на федеральных трассах развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева.

Между тем в столице за неполные сутки выпало 19 мм осадков, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Высота снежного покрова за последние сутки увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.