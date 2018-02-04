Кадыров рассказал о блокчейне в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что республиканские власти занимаются внедрением технологии блокчейна в местный Росреестр. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в данное время идет активная фаза работы. В рабочую группу по внедрению системы вошел Внешэкономбанк.

«Занимается внедрением системы блокчейна первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев. Вместе с ВЭБом правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна», — пояснил Кадыров.