Анкара заявила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг предупредил Вашингтон, что военные США в форме курдских Отрядов народной самообороны могут стать целью операции турецкий военных в Сирии. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Если солдаты США будут носить униформы террористов [YPG] и сражаться с ними против турецких вооруженных сил, тогда у нас не будет возможности провести различие на этом этапе», — отметил он.

Ранее Турция заявила, что с момента начала операции «Оливковая ветвь», которую страна проводит на севере Сирии против курдов, погибли 823 предполагаемых террориста.