В США задержан угрожавший похищением Ланы Дель Рей мужчина

В Орландо полиция задержала мужчину, который угрожал похитить певицу Лану Дель Рей. Об этом сообщает Orlando Sentinel.

Задержанный - 43-летний Майкл Шон Хант.

Мужчине могут предъявить обвинение в попытке похищения с применением оружия.

Шон Хант был задержан полицейскими неподалеку от концертной площадки, где выступала Лана Дель Рей. Полицейские изъяли у него нож.

О намерении Ханта похитить певицу полиция узнала от позвонившего по телефону мужчины, который поведал правоохранителям о соответствующих его записях в соцсетях. В частности, Хант писал, что Лана Дель Рей «будет вечно принадлежать ему».