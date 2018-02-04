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04 февраля 2018, 20:10
музыка похищение США

В США задержан угрожавший похищением Ланы Дель Рей мужчина

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей
newstes.ru

В Орландо полиция задержала мужчину, который угрожал похитить певицу Лану Дель Рей. Об этом сообщает Orlando Sentinel.

Задержанный - 43-летний Майкл Шон Хант.

Мужчине могут предъявить обвинение в попытке похищения с применением оружия.

Шон Хант был задержан полицейскими неподалеку от концертной площадки, где выступала Лана Дель Рей. Полицейские изъяли у него нож.

О намерении Ханта похитить певицу полиция узнала от позвонившего по телефону мужчины, который поведал правоохранителям о соответствующих его записях в соцсетях. В частности, Хант писал, что Лана Дель Рей «будет вечно принадлежать ему».

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