04 февраля 2018, 20:10
В США задержан угрожавший похищением Ланы Дель Рей мужчина
В Орландо полиция задержала мужчину, который угрожал похитить певицу Лану Дель Рей. Об этом сообщает Orlando Sentinel.
Задержанный - 43-летний Майкл Шон Хант.
Мужчине могут предъявить обвинение в попытке похищения с применением оружия.
Шон Хант был задержан полицейскими неподалеку от концертной площадки, где выступала Лана Дель Рей. Полицейские изъяли у него нож.
О намерении Ханта похитить певицу полиция узнала от позвонившего по телефону мужчины, который поведал правоохранителям о соответствующих его записях в соцсетях. В частности, Хант писал, что Лана Дель Рей «будет вечно принадлежать ему».
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