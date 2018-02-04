«Форма воды» дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США

Режиссер Гильермо дель Торо стал обладателем главной награды премии Гильдии режиссеров США за свой фильм «Форма воды». Об этом сообщается на сайте премии.

Картина дель Торо боролась за награду с фильмами Кристофера Нолана «Дюнкерк», Джордана Пила («Прочь»), Мартина Макдоны («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Греты Гервиг («Леди Берд»).

В результате Джордан Пил стал обладателем награды за лучший дебютный фильм.

Награду за лучший документальный фильм взял Мэтт Хейнеман с картиной «Город призраков».