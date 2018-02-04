Мемория. Яков Протазанов

4 февраля 1881 года родился Яков Протазанов, пионер русского кинематографа.

Личное дело

Яков Александрович Протазанов (1881—1945) родился в Москве, в большой семье потомственного купца. Его отец Александр Саввич приехал в Москву из Киева. Он не имел достаточной деловой хватки, поэтому работал по найму — служил в фирме известных промышленников братьев Шибаевых. Мать Елизавета Михайловна вела хозяйство, она окончила Елизаветинский институт благородных девиц, свободно владела французским языком, очень любила театр.

В 1900 году Протазанов отучился в Московском коммерческом училище и собирался поступать в Петербургский политехнический институт, но в это время его семья разорилась, и Яков устроился репетитором в купеческий дом Тимашевых, затем некоторое время работал на мануфактуре АО «Шрадер и Ко».

Получив наследство от киевской тетки Ефросиньи — около пяти тысяч рублей — Протазанов в 1904—1906 годах пустил его на путешествия за границу (деньги кончились довольно быстро). Он посетил Францию, Италию, Германию, Австро-Венгрию. Во время этих поездок впервые познакомился с кинематографом и влюбился в него.

Вернувшись на родину и сменив несколько профессий (был конторщиком, бухгалтером, переводчиком), в 1907 году стал помощником режиссера московской киностудии «Глория».

В 1911 году дебютировал в немом кино как режиссер, поставив фильм «Песнь каторжанина». Вскоре последовали и другие работы. Всего до революции Протазанов снял около 80 фильмов.

За это время он дважды успел сменить место работы: «Глория» влилась в кинофирму «Тиман и Рейнхардт», где Протазанов исполнял должности помощника режиссера, оператора, реквизитора, заведующего актерской группой из 12 человек, кассира, бухгалтера и переводчика. В 1915 году перешел в кинофирму Иосифа Ермольева.

В 1917 году Протазанов работал над революционно-разоблачительными фильмами. Он экранизировал повесть «Андрей Кожухов» Сергея Степняка-Кравчинского — террориста-народника, убившего шефа жандармов Николая Мезенцова. Поставил фильм о Софье Перовской, руководившей покушением на Александра II. В революционной тематике были выдержаны также его картины «Не надо крови» и «Прокурор».

Однако в 1920 году вместе с остальной труппой Ермольева, которая к тому времени перебралась в Ялту, режиссер эмигрировал. Работал во Франции и Германии, в течение трех лет снял там шесть картин.

В 1923 году благодаря уговорам директора студии «Межрабпом-Русь» (будущая Киностудия имени М. Горького) вернулся в СССР. На этой студии снял несколько известных фильмов. Это и фантастическая лента «Аэлита» по роману Алексея Толстого, и популярные в то время комедии — «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Йоргена».

Следующие картины режиссера были уже звуковыми. Наиболее яркие из них — политический памфлет «Марионетки» (1934) и «Бесприданница» по пьесе Островского (1936). Последний фильм получил золотую медаль на всемирной выставке в Париже в 1937 году.

С началом войны режиссер эвакуировался в Ташкент, там он снял свой последний фильм — комедию «Насреддин в Бухаре» (1943).

Яков Протазанов скончался в Москве 8 августа 1945 года в возрасте 64 лет. До последнего дня режиссер работал над экранизацией пьесы Островского «Волки и овцы».

Яков Протазанов culture.ru

Чем знаменит

Один из пионеров русского кинематографа. Немыми шедеврами Протазанова считаются картины «Пиковая дама» (1916), «Отец Сергий» (1918), «Аэлита» (1923). Его самые известные звуковые фильмы — экранизация «Бесприданницы» Островского (1936) и комедия «Насреддин в Бухаре» (1943), созданная в эвакуации в Узбекистане. Один из самых плодовитых режиссеров игрового кино, снявший около 115 фильмов (большинство из них — немые картины).

О чем надо знать

Глава студии «Межрабпом-Русь» (будущая Киностудия имени Горького) Моисей Алейников лично отправился в Берлин, чтобы вернуть Протазанова на родину. Протазанов, как рассказывают, на предложение заявил: «Я бы с радостью». А его супруга возразила: «Где мы будем жить?» Алейников обещал это устроить. После чего жена режиссера якобы спросила: «А ложечки серебряные у нас будут?» — «Будут». — «Тогда едем».

Режиссер еще не выехал из Берлина, а в СССР для него уже писался сценарий и строились декорации для фильма «Иван Грозный» по мотивам романа Алексея Толстого «Князь Серебряный». От Протазанова требовалось создать «русский вестерн», чтобы фильм можно было с успехом продать на Западе и получить валюту, необходимую, в том числе, для закупки пленки и аппаратуры.

Прямая речь

Протазанов о первой режиссерской работе: «Однажды товарищи-актеры собрались в театральном ресторанчике на Петровке. Импровизированная пирушка неожиданно приняла характер самодельного концерта.

Мой большой друг актер В. Шатерников с большим чувством и выразительностью пропел и бисировал модную тогда русскую песню — "Песня каторжника". На сюжет этой песни был вскоре написан мой первый сценарий, который был куплен у меня за двадцать пять рублей — деньги, показавшиеся мне тогда немалыми!

По настоянию актеров мне же была поручена и постановка картины. Успех этой первой моей работы был неожиданно крупным. Картина "Песня каторжника" разошлась в количестве шестидесяти пяти экземпляров — цифра по тем временам громадная. Мое жалованье увеличилось сразу с восьмидесяти рублей в месяц до четырехсот — министерский оклад!..

С этого дня я начал работать в кино уже в качестве полноправного и авторитетного режиссера».

Актриса Ольга Гзовская о режиссере: «Протазанов очень редко менял людей, с которыми работал. Он подбирал себе коллектив надолго. Актеры, оператор, художники, помреж, гример всегда представляли собой спаянный коллектив…

Протазанов хорошо умел угадывать настроение актера и правильно использовать состояние высокого творческого подъема у исполнителя. Поэтому в павильоне всегда было построено про запас больше декораций, чем значилось по плану съемочного дня.

Очень характерен в этом отношении для режиссерского чутья Протазанова случай, происшедший во время съемки картины "Панна Мэри" по роману Тетмайера.

Отсняв сцены, которые были назначены на этот день, Яков Александрович предложил мне сделать еще одну сольную сцену, с которой мы должны были начать работу следующего дня. Был уже поздний час, но я чувствовала, что режиссер прав, надо сделать ее сегодня, а то пройдет ночь, и может остыть то, что естественно накопилось от работы целого дня…

Хотя эта сцена и не планировалась Протазановым для съемки в этот день, режиссер был к ней совершенно подготовлен, и сложная съемка прошла легко и быстро».

Французский режиссер Рене Клер о съемках у Протазанова (журнал «Киноведческие записки»): «Я встречался с Яковом Протазановым в конце 1920 года. За некоторое время до этого он приехал во Францию с группой русских кинематографистов. Я был тогда журналистом и знал о кинематографе лишь то, что знает о нем простой зритель; поэтому я немало удивился, когда Протазанов, внимательно ко мне присмотревшись, предложил сыграть роль в фильме "Смысл смерти"— мрачной драме по роману Поля Бурже. Я никогда не помышлял стать актером, но я был в том возрасте, когда все новое кажется многообещающим. Однако ученичество мое было очень трудным из-за моего полного невежества. Я с трудом понимал, чего от меня требуют, а, поняв, выполнял плохо. Терпение Протазанова подвергалось тяжким испытаниям, и он не раз швырял свою шляпу наземь, что служило у него выражением высшего недовольства; причины же этого недовольства были мне слишком хорошо известны…

После съемок "Смысла смерти" я больше никогда не встречался с Яковом Протазановым, о чем весьма сожалею. Мне хотелось бы выразить ему свою благодарность. Ведь именно благодаря нему, а позднее Луи Фейаду, я понял, что кино — это увлекательнейшее приключение и что, если мне дано к нему приобщиться, то моя роль должна разыграться не перед объективом, а позади камеры».

5 фактов о Якове Протазанове

В 1911 году начинающий кинематографист женился на Фриде Васильевне Кеннике, сестре одного из основателей киностудии «Глория». У них родился сын Георгий. После смерти сына и мужа Фрида Протазанова в 1946 году обратилась к Молотову и добилась для себя небольшой персональной пенсии в 350 рублей. Она хотела учредить фонд Протазанова и именные стипендии для студентов-отличников ВГИКа, но эта задумка не воплотилась в реальность.

За «жадность к работе и за ярость», которую в Протазанове вызывали «люди ленивые и инертные», французские кинематографисты, по признанию режиссера, в шутку прозвали его Jaques le Terrible — Жак Грозный.

Продуктивность режиссеров немого кино была невероятной. В 1913 году Протазанов поставил 13 картин, в следующем году — 19, через год — 12, в 1916-м — 15. Собственники кинофирмы в то время требовали выпускать не менее одной ленты в месяц.

Несмотря на производственную гонку, Протазанов был поклонником Художественного театра, тщательно разрабатывал психологию своих героев. И никогда не делал проб.

Особое место в творчестве Протазанова занимает экранизация литературных произведений. Он снял фильмы по «Войне и миру» и «Отцу Сергию» Льва Толстого, пьесе «Анфиса» Леонида Андреева, «Бесам» Федора Достоевского, «Пиковой даме» Александра Пушкина. Широкую известность имя Протазанова получило после съемок картины «Уход великого старца» о последних днях Льва Толстого. По просьбе вдовы писателя ее прокат был запрещен цензурой.

Материалы о Якове Протазанове:

Биография в Википедии

Статья на сайте «Русское кино»

Биография на портале k1no.ru

Статья о режиссере в «Независимой газете»

Статья «Протазанов в эмиграции» в журнале «Киноведческие записки»