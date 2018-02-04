Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 февраля 2018, воскресенье, 10:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Концерт собрал несколько тысяч человек на Цветном бульваре в Тюмени (ФОТО)
Гонки ГИБДД на льду пройдут на тюменской набережной 23 и 24 февраля (ФОТО)
Тюменцы обсуждают в интернете приготовление ноги динозавра (ФОТО)
Очевидцы сообщают о массовом отравлении бродячих собак в селе Луговое
#Разное
Россия нанесла удар возмездия за сбитый Су-25
#Разное
Дали старт Году оленеводства
Информация для населения
Чистая вода в сёлах Заполярного района
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
04 февраля 2018, 00:57
Мемория

Мемория. Яков Протазанов

Яков Протазанов
Яков Протазанов
culture.ru

 

4 февраля 1881 года родился Яков Протазанов, пионер русского кинематографа.

 

Личное дело

Яков Александрович Протазанов (1881—1945) родился в Москве, в большой семье потомственного купца. Его отец Александр Саввич приехал в Москву из Киева. Он не имел достаточной деловой хватки, поэтому работал по найму — служил в фирме известных промышленников братьев Шибаевых. Мать Елизавета Михайловна вела хозяйство, она окончила Елизаветинский институт благородных девиц, свободно владела французским языком, очень любила театр.

В 1900 году Протазанов отучился в Московском коммерческом училище и собирался поступать в Петербургский политехнический институт, но в это время его семья разорилась, и Яков устроился репетитором в купеческий дом Тимашевых, затем некоторое время работал на мануфактуре АО «Шрадер и Ко».

Получив наследство от киевской тетки Ефросиньи — около пяти тысяч рублей — Протазанов в 1904—1906 годах пустил его на путешествия за границу (деньги кончились довольно быстро). Он посетил Францию, Италию, Германию, Австро-Венгрию. Во время этих поездок впервые познакомился с кинематографом и влюбился в него.

Вернувшись на родину и сменив несколько профессий (был конторщиком, бухгалтером, переводчиком), в 1907 году стал помощником режиссера московской киностудии «Глория».

В 1911 году дебютировал в немом кино как режиссер, поставив фильм «Песнь каторжанина». Вскоре последовали и другие работы. Всего до революции Протазанов снял около 80 фильмов.

За это время он дважды успел сменить место работы: «Глория» влилась в кинофирму «Тиман и Рейнхардт», где Протазанов исполнял должности помощника режиссера, оператора, реквизитора, заведующего актерской группой из 12 человек, кассира, бухгалтера и переводчика. В 1915 году перешел в кинофирму Иосифа Ермольева.

В 1917 году Протазанов работал над революционно-разоблачительными фильмами. Он экранизировал повесть «Андрей Кожухов» Сергея Степняка-Кравчинского — террориста-народника, убившего шефа жандармов Николая Мезенцова. Поставил фильм о Софье Перовской, руководившей покушением на Александра II. В революционной тематике были выдержаны также его картины «Не надо крови» и «Прокурор».

Однако в 1920 году вместе с остальной труппой Ермольева, которая к тому времени перебралась в Ялту, режиссер эмигрировал. Работал во Франции и Германии, в течение трех лет снял там шесть картин.

В 1923 году благодаря уговорам директора студии «Межрабпом-Русь» (будущая Киностудия имени М. Горького) вернулся в СССР. На этой студии снял несколько известных фильмов. Это и фантастическая лента «Аэлита» по роману Алексея Толстого, и популярные в то время комедии — «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Йоргена».

Следующие картины режиссера были уже звуковыми. Наиболее яркие из них — политический памфлет «Марионетки» (1934) и «Бесприданница» по пьесе Островского (1936). Последний фильм получил золотую медаль на всемирной выставке в Париже в 1937 году.

С началом войны режиссер эвакуировался в Ташкент, там он снял свой последний фильм — комедию «Насреддин в Бухаре» (1943).

Яков Протазанов скончался в Москве 8 августа 1945 года в возрасте 64 лет. До последнего дня режиссер работал над экранизацией пьесы Островского «Волки и овцы».

 

 
Яков Протазанов
culture.ru

Чем знаменит

Один из пионеров русского кинематографа. Немыми шедеврами Протазанова считаются картины «Пиковая дама» (1916), «Отец Сергий» (1918), «Аэлита» (1923). Его самые известные звуковые фильмы — экранизация «Бесприданницы» Островского (1936) и комедия «Насреддин в Бухаре» (1943), созданная в эвакуации в Узбекистане. Один из самых плодовитых режиссеров игрового кино, снявший около 115 фильмов (большинство из них — немые картины).

 

О чем надо знать

Глава студии «Межрабпом-Русь» (будущая Киностудия имени Горького) Моисей Алейников лично отправился в Берлин, чтобы вернуть Протазанова на родину. Протазанов, как рассказывают, на предложение заявил: «Я бы с радостью». А его супруга возразила: «Где мы будем жить?» Алейников обещал это устроить. После чего жена режиссера якобы спросила: «А ложечки серебряные у нас будут?» — «Будут». — «Тогда едем».

Режиссер еще не выехал из Берлина, а в СССР для него уже писался сценарий и строились декорации для фильма «Иван Грозный» по мотивам романа Алексея Толстого «Князь Серебряный». От Протазанова требовалось создать «русский вестерн», чтобы фильм можно было с успехом продать на Западе и получить валюту, необходимую, в том числе, для закупки пленки и аппаратуры.

 

Прямая речь

Протазанов о первой режиссерской работе: «Однажды товарищи-актеры собрались в театральном ресторанчике на Петровке. Импровизированная пирушка неожиданно приняла характер самодельного концерта.

Мой большой друг актер В. Шатерников с большим чувством и выразительностью пропел и бисировал модную тогда русскую песню — "Песня каторжника". На сюжет этой песни был вскоре написан мой первый сценарий, который был куплен у меня за двадцать пять рублей — деньги, показавшиеся мне тогда немалыми!

По настоянию актеров мне же была поручена и постановка картины. Успех этой первой моей работы был неожиданно крупным. Картина "Песня каторжника" разошлась в количестве шестидесяти пяти экземпляров — цифра по тем временам громадная. Мое жалованье увеличилось сразу с восьмидесяти рублей в месяц до четырехсот — министерский оклад!..

С этого дня я начал работать в кино уже в качестве полноправного и авторитетного режиссера».

Актриса Ольга Гзовская о режиссере: «Протазанов очень редко менял людей, с которыми работал. Он подбирал себе коллектив надолго. Актеры, оператор, художники, помреж, гример всегда представляли собой спаянный коллектив…

Протазанов хорошо умел угадывать настроение актера и правильно использовать состояние высокого творческого подъема у исполнителя. Поэтому в павильоне всегда было построено про запас больше декораций, чем значилось по плану съемочного дня.

Очень характерен в этом отношении для режиссерского чутья Протазанова случай, происшедший во время съемки картины "Панна Мэри" по роману Тетмайера.

Отсняв сцены, которые были назначены на этот день, Яков Александрович предложил мне сделать еще одну сольную сцену, с которой мы должны были начать работу следующего дня. Был уже поздний час, но я чувствовала, что режиссер прав, надо сделать ее сегодня, а то пройдет ночь, и может остыть то, что естественно накопилось от работы целого дня…

Хотя эта сцена и не планировалась Протазановым для съемки в этот день, режиссер был к ней совершенно подготовлен, и сложная съемка прошла легко и быстро».

Французский режиссер Рене Клер о съемках у Протазанова (журнал «Киноведческие записки»): «Я встречался с Яковом Протазановым в конце 1920 года. За некоторое время до этого он приехал во Францию с группой русских кинематографистов. Я был тогда журналистом и знал о кинематографе лишь то, что знает о нем простой зритель; поэтому я немало удивился, когда Протазанов, внимательно ко мне присмотревшись, предложил сыграть роль в фильме "Смысл смерти"— мрачной драме по роману Поля Бурже. Я никогда не помышлял стать актером, но я был в том возрасте, когда все новое кажется многообещающим. Однако ученичество мое было очень трудным из-за моего полного невежества. Я с трудом понимал, чего от меня требуют, а, поняв, выполнял плохо. Терпение Протазанова подвергалось тяжким испытаниям, и он не раз швырял свою шляпу наземь, что служило у него выражением высшего недовольства; причины же этого недовольства были мне слишком хорошо известны…

После съемок "Смысла смерти" я больше никогда не встречался с Яковом Протазановым, о чем весьма сожалею. Мне хотелось бы выразить ему свою благодарность. Ведь именно благодаря нему, а позднее Луи Фейаду, я понял, что кино — это увлекательнейшее приключение и что, если мне дано к нему приобщиться, то моя роль должна разыграться не перед объективом, а позади камеры».

 

5 фактов о Якове Протазанове

  • В 1911 году начинающий кинематографист женился на Фриде Васильевне Кеннике, сестре одного из основателей киностудии «Глория». У них родился сын Георгий. После смерти сына и мужа Фрида Протазанова в 1946 году обратилась к Молотову и добилась для себя небольшой персональной пенсии в 350 рублей. Она хотела учредить фонд Протазанова и именные стипендии для студентов-отличников ВГИКа, но эта задумка не воплотилась в реальность.
  • За «жадность к работе и за ярость», которую в Протазанове вызывали «люди ленивые и инертные», французские кинематографисты, по признанию режиссера, в шутку прозвали его Jaques le Terrible — Жак Грозный.
  • Продуктивность режиссеров немого кино была невероятной. В 1913 году Протазанов поставил 13 картин, в следующем году — 19, через год — 12, в 1916-м — 15. Собственники кинофирмы в то время требовали выпускать не менее одной ленты в месяц.
  • Несмотря на производственную гонку, Протазанов был поклонником Художественного театра, тщательно разрабатывал психологию своих героев. И никогда не делал проб.
  • Особое место в творчестве Протазанова занимает экранизация литературных произведений. Он снял фильмы по «Войне и миру» и «Отцу Сергию» Льва Толстого, пьесе «Анфиса» Леонида Андреева, «Бесам» Федора Достоевского, «Пиковой даме» Александра Пушкина. Широкую известность имя Протазанова получило после съемок картины «Уход великого старца» о последних днях Льва Толстого. По просьбе вдовы писателя ее прокат был запрещен цензурой.

 

Материалы о Якове Протазанове:

Биография в Википедии

Статья на сайте «Русское кино»

Биография на портале k1no.ru

Статья о режиссере в «Независимой газете»

Статья «Протазанов в эмиграции» в журнале «Киноведческие записки»

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Су-25
«Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии
Флаг России на крыше здания
Россия оказалась 89-й в рейтинге верховенства права
Токио
Японцы разработали план модернизации инфраструктуры Владивостока
Военный парад в КНДР
КНДР перенесла весенний военный парад на канун Олимпиады
Тест на допинг
МОК побоялся брать допинг-тесты в новые пробирки
Архив новостей

Самое читаемое

Н.Белых в суде
Никита Белых как жертва прецедента
Юлия Самойлова
Организатор «Евровидения» снизил штраф за Самойлову
Снегопад в Москве
Снялись с выборов
«Кровавое суперлуние»
Видео дня. «Кровавое суперлуние» и «голубая Луна»
На юге Индии нашли орудия рекордной древности
10:10 Столичный регион ожидают метели
09:37 Японцы разработали план модернизации инфраструктуры Владивостока
09:27 Россия оказалась 89-й в рейтинге верховенства права
09:13 «Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии
03.02 20:09 Минобороны РФ подтвердило гибель пилота ВКС в Сирии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Яков Протазанов
Яков Протазанов
4 февраля 1881 года родился Яков Протазанов, пионер русского кинематографа
03.02 20:00 КНДР перенесла весенний военный парад на канун Олимпиады
03.02 19:37 Боевики сбили российский штурмовик над Идлибом
03.02 18:48 Российская шахматная федерация решила не менять президента
03.02 17:05 МОК решил брать допинг-тесты в старые пробирки
03.02 16:56 Владелец LʼOfficiel подтвердил финансовую поддержку кампании Собчак
03.02 16:06 Украина призвала Совбез ООН изменить применение права вето
03.02 15:32 СКР предложил ужесточить условия усыновления
03.02 14:57 Названы сроки открытия московского «Острова мечты»
03.02 14:01 МОК обещал рассмотреть заявки 15 оправданных атлетов из РФ
03.02 13:01 Плохая погода задержала вылет десятков рейсов из Москвы
03.02 12:50 СМИ узнали о передаче «Сочи Автодрома» новому эксплуатанту
03.02 11:49 Сборная РФ вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
03.02 11:12 Проблемы с таможней вынудили Илона Маска назвать огнеметы «неогнеметами»
03.02 11:03 ООН подсчитала полученные в обход ее санкций доходы КНДР
03.02 10:31 Самолет Azur Air с пассажирами на несколько часов застрял в Домодедово
03.02 10:22 На станции «Полянка» погибла упавшая на пути пассажирка
03.02 10:08 YouTube решил маркировать видео от государственных СМИ
03.02 09:44 Пентагон опроверг планы расширения своего контингента в Афганистане
02.02 21:01 Минфин США предостерег от введения санкций против российского госдолга
02.02 20:37 Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижаться до 200 евро
02.02 20:15 В КПРФ назвали провокацией заявление ЦИК о зарубежных счетах Грудинина
02.02 19:59 Глава Пентагона рассказал об отсутствии доказательств использования зарина Асадом
02.02 19:34 В РПЦ опровергли подготовку новой встречи папы и патриарха
02.02 19:22 Москалькова попросила забрать у полиции Чечни дело главы местного «Мемориала»
02.02 19:08 Американские военные самолеты вновь обнаружились у российской границы
02.02 19:01 Российские космонавты впервые в 2018 году вышли в космос
02.02 18:48 Росавиация ограничила сертификат Azur Air после проверки
02.02 18:37 ВС подтвердил право Роспотребнадзора без проверок запрещать продажу продуктов
02.02 18:24 Ставки рублевых вкладов продолжили снижение
02.02 17:59 Послания президента Федеральному собранию ждут 27 февраля
02.02 17:45 Биткоин стал торговаться ниже восьми тысяч долларов
02.02 17:26 Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
02.02 17:11 Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане
02.02 17:03 Литераторы раскритиковали список «страшных книг» омбудсмена Кузнецовой
02.02 17:01 Сурок Фил предсказал американцам долгую зиму
02.02 16:40 Метро Москвы объяснило перемены во фреске с украинской девушкой на «Киевской»
02.02 16:36 Министр связи РФ назвал сроки окончательной отмены роуминга
02.02 16:16 Матвиенко предложила подумать о создании в России министерства одиночества
02.02 16:16 В Волгограде прошел парад в честь 75-летия победы в Сталинградской битве
02.02 16:02 Россиянки выиграли золото и серебро на этапе КМ по биатлону
02.02 15:59 В День сурка «Яндекс.Музыка» назвала лучшие песни на повторе
02.02 15:57 Послание Путина парламенту перенесли на неопределенный срок
02.02 15:38 Украина не смогла добиться отмены штрафа за отстранение Самойловой от Евровидения
02.02 15:27 АСВ объяснило иски из-за закрытия вкладов в банках-банкротах
02.02 15:10 В ЦИКе нашли незакрытые зарубежные счета у Грудинина
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.