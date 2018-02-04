ФСИН отчиталась об экономии на питании заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний смогла вернуть в бюджет 1,2 млрд рублей. Часть сэкономленных средств приходится на питание заключенных, рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Российской газете».

«Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — отметил он.

Максименко пояснил, что экономии удалось достичь за счет неформального подхода. «К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т. д.», — рассказал он.