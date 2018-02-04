Богатым россиянам сохранят пенсии

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в планах правительства нет мер по лишению богатых работающих пенсионеров пенсий. Его слова приводит РИА Новости.

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — отметил он.

Ранее о возможности реализации подобного шага сообщали СМИ. По их данным, в 2018 году тех пенсионеров, чей годовой доход превышает 1 млн рублей или с окладом, который превышает средний региональный показатель в 2,5 раза, могут лишить пенсий в связи со сложной экономической ситуацией.