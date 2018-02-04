В Киеве начался митинг сторонников Саакашвили

В Киеве прошел «Марш за будущее», организованный партией украинского политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Шествие завершилось на Европейской площади в центре Киева, там же стартовал митинг.

Всего в акции принимают участие 6-7 тысяч человек. В ходе шествия сторонники Саакашвили скандировали лозунги с призывами к отставке действующего главы государства и с критикой в адрес властей.