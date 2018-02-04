04 февраля 2018, 19:00
На Кипре стартовал второй тур выборов президента
На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, в нем лидирует действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис. Об этом сообщил источник РИА Новости в Никосии.
К настоящему моменту действующий глава государства набирает 54 — 56% голосов.
На втором месте кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — он набирает от 44 до 46% голосов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое