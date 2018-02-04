В Москве из-за снегопада повалило тысячи деревьев

Во время непогоды в Москве повалило более двух тысяч деревьев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем твиттере.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось», — отметил он.

По словам чиновника, сейчас все городские службы работают в максимально усиленном режиме.

Между тем МЧС предупредило, что штормовое предупреждение из-за снегопадов в Москве остается в силе до конца суток. Об этом сообщает«Интерфакс».