Титов поговорил с беглыми бизнесменами об опасности майдана

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, кандидат на пост главы государства Борис Титов 3 февраля провел в Лондоне встречу со скрывающимися бизнесменами. Об этом пишет РБК.

Во встрече приняли участие около 25 человек, среди них - бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, экс-управделами «ЮКОС-ЭП» Рамиль Бурганов, один из основателей Mr. Doors Максим Валецкий, экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и бизнесмен Алексей Шматко.

Как пояснил собеседник РБК, на встрече Титов предлагал бизнесменам помощь при решении юридических проблем, а также продвигал Партию роста. В ходе мероприятия омбудсмен также выразил мнение, что без Владимира Путина Россию ждали бы «майдан и украинский сценарий».

Данную информацию подтвердил изданию сам Титов: «Чаще всего уголовное преследование этих людей совершенно необоснованно, его цель — надавить или отнять бизнес. Все они хотят вернуться на родину, работать и не чувствовать себя в опасности. И они обратились ко мне за помощью и юридической защитой». Как полагает омбудсмен, необходимо менять законодательство, а бизнесмен должен платить за ошибки деньгами, а не жизнью и рабочими местами.

Сегодня же Титов должен провести в Оксфорде закрытые консультации с британскими экспертами. Их темой станет урегулирование российско-западных отношений.