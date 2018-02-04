При аварии на железной дороге в США пострадали более 100 человек

При столкновении пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом погибли два человека и 116 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер, передает NBC.

«116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные», — отметил он.

По данным губернатора, жертвами аварии стали двое сотрудников компании Amtrak.