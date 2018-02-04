04 февраля 2018, 19:36
При аварии на железной дороге в США пострадали более 100 человек
При столкновении пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом погибли два человека и 116 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер, передает NBC.
«116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные», — отметил он.
По данным губернатора, жертвами аварии стали двое сотрудников компании Amtrak.
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