Ким Чен Ын с супругой проехал по ночному Пхеньяну на троллейбусе

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По итогам поездки корейский лидер заявил, что он остался доволен новым транспортом. Он призвал развивать внутреннее производство, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки в Пхеньяне.

«Мы должны не просто создавать новые вещи, мы должны усовершенствовать наши технологии и производственный процесс», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР проехал в троллейбусе в сопровождении супруги Ли Соль Чжу и представителей Трудовой партии Кореи.