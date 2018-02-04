Японцы разработали план модернизации инфраструктуры Владивостока

Японские власти разработали план модернизации инфраструктуры Владивостока, которая должна осуществляться с использованием японских технологий. Об этом сообщает Nikkei.

В план входят шаги по улучшению городской инфраструктуры, созданию туристических объектов и строительству районов вблизи железнодорожных станций во Владивостоке. Кроме того, японцы хотят предложить реализацию проекта переработки мусора по японскому типу с минимальным воздействием на окружающую среду.

Данный проект разработан в канун визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию, который произойдет в мае.

По мнению Токио, реализация такого проекта будет способствовать улучшению двусторонних связей и успешному решению территориального вопроса.