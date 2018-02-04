Волонтер понесет флаг РФ перед сборной атлетов на ОИ

Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков рассказал, что спортсмены из РФ или представители делегации не смогут пройти с флагом Международного олимпийского комитета на открытии Олимпиады в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — отметил он.

Допущенных к Играм российских спортсменов по решению МОК представят как «олимпийских спортсменов из России», и они не смогут использовать флаг России и другую национальную символику.