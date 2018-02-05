AliExpress запустит в России новую площадку до 600 рублей

Представитель китайского интернет-ритейлера AliExpress (входит в Alibaba Group) сообщил РБК о старте нового проекта, целевой аудиторией которого станут молодые люди до 25 лет. Бренд «Лоукостер» будет специализироваться на торговле товарами стоимостью до 600 рублей.

«"Лоукостер" — это дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 рублей. На такие категории сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress», — отметил представитель ритейлера. «Лоукостер» начнет работать в формате мобильного предложения.

В ноябре 2017 года интернет-площадка AliExpress пообещала доставлять товары в Россию не дольше 10 дней. Для достижения этой цели компания уже заключила партнерские договоры с крупнейшими грузовыми перевозчиками. Речь идет, в частности, о «Почте России» и самой большой в РФ грузовой авиакомпании AirBridgeCargo.