СМИ узнали о поломках 19 аэробусов «Аэрофлота» из-за снега в аэропортах

В течение минувших выходных, когда на Москву и область обрушился самый обильный снегопад за всю историю метеонаблюдений, 19 аэробусов (Airbus А320) авиакомпании «Аэрофлот» были повреждены в процессе «некачественной чистки взлетно-посадочных полос аэропортов», передает РБК со ссылкой на два источника.

Один из них уточнил, что повреждения нанесены лопаткам двигателей, которые втягивали оставшиеся на плохо убранной взлетно-посадочной полосе снег или лед. Другой источник добавил, что подобные повреждения не считаются серьезными, однако не позволяют эксплуатировать самолет, и на ремонт требуется несколько дней.

Публикация от @lukinykhdФев 5, 2018 в 7:25 PST

В «Аэрофлоте» сообщение о поломках комментировать отказались. По словам источника в другой крупной российской авиакомпании, в РФ зимой такие повреждения «не являются чем-то уникальным».

Напомним, в Москве по-прежнему продолжает идти снег. В московских аэропортах из-за снегопада за два с половиной дня было задержано или отменено более 800 авиарейсов.

Публикация от Митя (@erendima)Фев 5, 2018 в 4:03 PST

По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до середины недели. Уже выпало в 1,25 раза больше месячной нормы осадков, сугробы выросли до 55 см в высоту, один человек погиб от удара током при обрыве провода под тяжестью снега, пятеро пострадали. Повалено свыше 2 тысяч деревьев.