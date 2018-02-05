В российской армии создадут руководящий политический орган

Зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин сообщил «Интерфаксу», что на базе существующих воспитательных структур в российской армии будет создано Главное военно-политическое управление.

«Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил - от роты до видов и родов войск и замыкаться на министерство обороны России Такой организационно-политический и идеологический орган целесообразно формировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил - правопреемника бывшего главка по воспитательной работе», — подчеркнул Каньшин.

Он отметил, что необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах.