Минобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика Су-25

Замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов посмертно представлен министром обороны Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — сказано в сообщении.

Приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последнего вел неравный бой и, подпустив боевиков на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал агентству, что причиной крушения стало попадание ракеты в правый двигатель. Ее тип будет определен в годе расследования.

«К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК. (...) Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый "Стрела", или это "Игла", либо это американский "Стингер". Без этого сегодня говорить не о чем», — сказал Шаманов.

Он также рассказал, что сирийский спецназ проводит спецоперацию, и третьи сутки прорывается к месту крушения российского Су-25.