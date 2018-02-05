При взрыве газового баллона в «Бутово парке» пострадали четверо рабочих

При взрыве газового баллона в многоэтажном доме жилого комплекса «Бутово парк» в Ленинском районе Московской области пострадали четверо рабочих, они госпитализированы с ожогами разной степени в ожоговый центр Подольска, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Двое пострадавших получили легкие ожоги, у двоих обожжено около 90% поверхности тела. «Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил глава подмосковного министерства здравоохранения Дмитрий Марков.

У нас а Москве сегодня трэш - ЖК Бутово парк, взрыв в квартире pic.twitter.com/TmYk6g1QXb — Влад. (@Streptocid) 5 февраля 2018 г.

Представитель пресс-службы администрации муниципалитета пояснил, что взрыв мог произойти при проведении ремонтных работ в квартире: дело в том, что взорвался газовый баллон, тогда как сам дом не газифицирован.

Публикация от Анастасия Пасевина (@pasevina)Фев 5, 2018 в 6:13 PST

«Если пострадавшим понадобится помощь прямо на месте, то медикам предоставят помещение в Бутовской школе №1, так как она ближайшая», — добавили в пресс-службе муниципалитета.

Жильцов пострадавшего при взрыве дома, у которого обвалилась часть внешней стены одной из квартир, эвакуировали на время обследования здания на предмет безопасности, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Центральному федеральному округу.

«Людей вывели из здания. В ближайшее время туда приедут два автобуса для перевозки жильцов в пункт временного размещения. Сейчас проводится обследование дома, по итогам которого будет принято решение, ограничивать ли доступ в квартиры», — цитирует представителя пресс-службы агентство новостей «Москва».

В МЧС отметили, что в настоящее время решается вопрос о конкретном месте для временного размещения людей.

На месте происшествия работают полиция и медики. Возникший после взрыва на площади около 8 кв. метров пожар удалось оперативно ликвидировать, хотя, как сообщали очевидцы, пожарные машины долго не могли подъехать к дому, где произошло ЧП, из-за нерасчищенных от снега дорог и большого количества припаркованных автомобилей.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила о начале доследственной проверки по факту взрыва.