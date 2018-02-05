CAS отреагировал на критику МОК после оправдания россиян
Глава CAS Джон Коутс заявил, что организация проанализирует критические замечания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает ТАСС.
«Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях, особенно в CAS. Суд услышал замечания Баха, и принимает во внимание высказанную им обеспокоенность, которую CAS тщательно изучит», — сказал Коутс.
Ранее сообщалось, что Бах остался недоволен решением в отношении 39 российских спортсменов и заявил, что CAS «теряет доверие к себе со стороны других спортсменов».
«Так что это даже не право, а обязанность МОК выразить беспокойство по поводу решения CAS. На встрече с комиссией атлетов это стало самой горячей темой для обсуждения. Спортсмены справедливо спросили нас о том, что МОК может сделать в такой ситуации, чтобы больше подобное не повторялось», — отметил он.
Помимо этого, Бах выразил недовольство отсутствием мотивировочной части от CAS. По его мнению, это «затягивает процесс» распределения отобранных у экипажей бобслеиста Александра Зубкова золотых медалей между другими атлетами.