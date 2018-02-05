На Кипре президентские выборы выиграл Анастасиадис

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов, сообщил телеканал АВС News.

Анастасиадис набрал 56% голосов, его соперник экс-министр здравоохранения Ставрос Малас — 40%.

Первый тур выборов прошел 28 января. Тогда Анастасиадис занял первое место, набрав около 40% голосов. Главу Кипра избирают на пятилетний срок, и действующий президент заявил, что второй срок будет последним.