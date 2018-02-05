СМИ узнали о планах снять с бюджета часть затрат на ОМС

Топ-менеджеры двух страховых компаний, некий федеральный чиновник и представитель Банка России рассказали газете «Ведомости», что между ЦБ РФ, Министерством финансов и крупными страховщиками идет обсуждение программы реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) — включая частичное перекладывание финансовой ответственности за здоровье граждан с государства на страхователей.

Предполагается, что изменения будут произведены в нескольких пилотных регионах с населением не менее 1 млн человек и хорошей транспортной доступностью, которые будут выбраны в ходе конкурса.

«Регионы, которые выразят желание поучаствовать в этом опыте, будут подавать заявки с указанием, сколько дополнительных средств им потребуется на эксперимент и как они планируют улучшить показатели здоровья населения», — пояснил источник «Ведомостей».

По его словам, в таком аспекте реформу ОМС обсуждали в конце января на совещании в Министерстве финансов, в котором принимал участие сам глава этого ведомства Антон Силуанов. По итогам обсуждения было принято решение повысить вовлеченность и ответственность страховщиков в этой сфере, так как пока они «только пропускают через себя деньги и анализируют счета».

Один из вариантов изменения схемы ОМС — это определение видов медпомощи с более-менее прогнозируемыми расходами (речь о «простых» заболеваниях, а не, к примеру, об онкологии) и привлечение страховщиков к формированию тарифов, для оплаты которых все же необходимы «небольшие денежные вливания из госбюджета». Распределением средств при этом по-прежнему будут заниматься территориальные фонды медицинского страхования.

Председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин уверен, что изменения в системе ОМС действительно назрели, поскольку сейчас «количество медицинских услуг и их тарифы определяются непрозрачно и в условиях конфликта интересов»: например, в регионах местные власти и клиники являются одновременно и учредителями, и покупателями, и контролерами качества медицинской помощи.