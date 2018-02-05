Медведев пожалел олимпийское движение из-за «постыдного» решения МОК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает причинение политического ущерба России целью отстранения российских атлетов от участия в Олимпиаде-2018. По его словам, решение комиссии Международного олимпийского комитета не приглашать на Игры 15 россиян, признанных Спортивным арбитражным судом невиновными в употреблении допинга, — «постыдное, несправедливое и неправовое, аморальное и политизированное».

Это решение «приняла группа людей, поставившая себя над судом, над МОК, над спортсменами, над болельщиками», и цель его «очень далека от спорта» — она заключается в том, чтобы «причинить политический ущерб нашей стране», отметил глава правительства РФ на своей странице в фейсбуке.

По последним данным, обнародованным Олимпийским комитетом России (ОКР, дисквалифицирован по решению МОК), в церемонии открытия Игр в Пхенчхане примут участие 70-75 российских атлетов, передает ТАСС.

«Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права… Как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде?.. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», — написал председатель кабмина.

Допинг не имеет никакого отношения к подходу, примененному МОК в отношении российских атлетов, уверен премьер. «Об этом говорить уже просто смешно», — констатировал он, трактуя отказ комитета пригласить оправданных CAS спортсменов на Олимпиаду как находящийся «за гранью понимания» отказ исполнять вердикт спортивного суда.

Медведев признал за МОК право решать, кто из спортсменов будет приглашен на Олимпийские игры, но отметил, что эти решения должны быть обоснованными и понятными, тогда как нынешний подход противоречит фундаментальным правовым началам» и «уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту».

Российский премьер предупредил, что результат такого подхода со стороны МОК «будет долгосрочным»: сначала над заветами основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена возобладали интересы бизнеса, а теперь «политика победила нормы права и приличия».

Напомним, сегодня стало известно, что 15 россиян, оправданных CAS, не будут приглашены на Олимпиаду в Южную Корею. Заявки рассматривались на анонимной основе в рамках заседания специальной комиссии МОК под председательством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.