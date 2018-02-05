Осужденную после смерти пациента врача Мисюрину выпустили из СИЗО

Осужденная на два года лишения свободы за смерть пациента врач-гематолог Елена Мисюрина вышла из следственного изолятора: Московский городской суд рассмотрел ее жалобу и изменил меру пресечения на подписку о невыезде, передает «Медуза».

Отменить вынесенный Мисюриной приговор от 22 января за «оказание медицинских услуг ненадлежащего качества» и отправить дело на пересмотр ранее требовала прокуратура Юго-Западного округа Москвы.

Напомним, суд постановил, что гематолог неверно провела биопсию пациенту, который скончался через четыре дня после процедуры. Врач свою вину не признает. После того как Мисюрину осудили, против приговора выступили представители многих московских больниц: по их мнению, в материалах уголовного дела присутствуют многочисленные противоречия. Коллеги осужденной прямо заявили, что это дело было сфабриковано.

Взять ситуацию под контроль и оказать гематологу поддержку при подаче апелляции уже пообещала столичная мэрия.