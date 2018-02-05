В Минздраве назвали причины смертности в 2016 году

Заболевания системы кровообращения стали причиной смерти 47,8% россиян в 2016 году. Об этом пишет RT со ссылкой на данные статистики 2016 года, предоставленные RT в МНИОИ им. П. А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Злокачественные образования стали причиной смерти 15% россиян, 8,9% ушли из жизни из-за травм и отравлений, 27,7% — по другим причинам.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что в 2017 году общая смертность в России по сравнению с 2016 годом снизилась на 4 %.

В конце января 2017 года Росстат сообщил, что рождаемость в РФ снизилась на 10,7%, оказавшись минимальной за последние 10 лет.