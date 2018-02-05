Песков рассказал о борьбе с МОК за справедливость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к участию в Олимпиаде-2018 российских атлетов, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне освободил от обвинений в употреблении допинга.

По его словам, общение российской стороны с комитетом на предмет защиты интересов оправданных спортсменов и обеспечения их участия в Играх в Пхенчхане будет продолжено, передает ТАСС. Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится в конце текущей недели.

«Мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с МОК, во-первых, по защите интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и во-вторых, в плане обеспечения участия наших атлетов из РФ в Олимпийских играх в Пхенчхане», — заверил Песков, выразив искреннее сожаление в связи с отказом пригласить оправданных атлетов на Игры и уверенность в том, что CAS постепенно снимет все подозрения с российских олимпийцев.

«Мы все-таки считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, сегодня стало известно о том, что специальная комиссия МОК под председательством экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон отказалась направить 15 оправданным CAS россиянам приглашения на Олимпиаду в Южной Корее.