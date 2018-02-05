Алексея Панина задержали после публикации видео с нарушением ПДД

Российский киноактер Алексей Панин задержан на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в связи с видеозаписью, которую он опубликовал в интернете как свидетельство собственного нарушения правил дорожного движения.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции на 7-м километре МКАД остановили автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в интернет видеозапись, где он нарушает ПДД», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы главного управления МВД по Москве.

В этом сообщении личность задержанного не уточнялась, имя стало известно со слов осведомленного источника из правоохранительных органов.

В полиции добавили, что база данных ГИБДД содержит 248 указаний на правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенных задержанным гражданином, и все они были засняты камерами фотофиксации.

«При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тыс. рублей имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от административной ответственности)», — пояснил источник.

Решение о привлечении будет приниматься по итогам административного разбирательства.