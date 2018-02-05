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05 февраля 2018, 16:24
биология млекопитающие

Гепарды обладают уникальным вестибулярным аппаратом

Pixabay

Трое ученых из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке установили, что гепарды замечательны не только самой большой скоростью бега, но и удивительно совершенным вестибулярным аппаратом, который эволюционировал у них сравнительно недавно.

Палеонтолог Камилла Гроэ (Camille Grohé) рассказывает: «Если вы посмотрите в замедленной съемке, как движется бегущий гепард, вы сможете заметить, что, когда его спина и ноги, все его мускулы, движутся с высоко скоординированной силой, голова гепарда остается в неподвижности относительно его тела». Чтобы добиться такого эффекта, необходима четкая работа органа равновесия, расположенного во внутреннем ухе гепарда. Как и у человека, вестибулярный аппарат гепарда представляет собой совокупность трех полукруглых каналов, так называемый лабиринт. Каналы  расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и заполнены вязкой жидкостью. При изменении положения тела в пространстве жидкость смещается и оказывает воздействие на чувствительные волосковые клетки на внутренней поверхности стенок.

Ученые применили высокоточную компьютерную томографию для исследования строения внутреннего уха не только современных гепардов (Acinonyx jubatus), но и их вымерших предков Acinonyx pardinensis, живших в плейстоцене между 2,6 млн. и 126 000 лет назад, а также у десятка с лишним видов современных кошачьих. Они обнаружили, что внутреннее ухо гепарда отличается от его предка большим объемом и более длинными передним и задним полукруглыми каналами. «Эта отличительная особенность анатомии внутреннего уха отражает повышенную чувствительность и более быструю реакцию гепарда на движения головы и объясняет его необычайную способность удерживать пристальный взгляд на жертву даже во время охоты на невероятно высокой скорости», – говорит один из авторов исследования Джон Флинн (John Flynn), куратор млекопитающих в отделе палеонтологии музея.

Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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