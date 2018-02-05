Иноязычные названия блюд уменьшают брезгливость

Новое исследование показывает, что люди более охотно едят продукты, которые они считают отвратительными, если эти продукты названы на иностранном языке. Подобный эффект давно неосознанно использовали в кулинарии. Например, знаменитый ресторатор Огюст Эскофье сумел приучить лондонцев к блюду из лягушачьих лапок, придумав название cuisses de nymphes d'aurore «крылышки нимф утренней зари», да и сейчас в меню на английском языке улитки чаще называются французским словом escargot, а не английским snails.

Целью авторов исследования было выяснить психологические механизмы, которые помогли бы сделать популярной пищу из альтернативных источников белка, например, из насекомых, или же питьевую воду, полученную из очищенных сточных вод. В трех отдельных экспериментах предлагались выпечка из мучных червей, искусственное мясо из растительного белка и очищенная питьевая вода. Участники были носителями английского, немецкого или нидерландского языков, владевшие также вторым языком: английским или немецким. Им предлагались описания продуктов на родном или на втором известном языке, а затем задавался вопрос, согласятся ли они это попробовать. Из тех, кто знакомился со спорной пищей на родном языке, соглашались на все три вида продуктов лишь 18 %, 40 % отказывались от искусственного мяса, 55 % - от выпечки из мучных червей. Если же описание читалось на втором языке, от мяса отказывались лишь 28,5 %, а от блюда из мучных червей – 35,5 %. В случае воды эффект был менее значительным и зависел от того, насколько участники хотели пить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability.