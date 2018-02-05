МОК отказал 15 оправданным россиянам в приглашении на ОИ-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрона отказала 15 россиянам, 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в заявлении МОК.

Олимпийский комитет России (ОКР) просил допустить до игр в Южной Корее Александру Третьякову, Елену Никитину, Марию Орлову (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (все — лыжные гонки), Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова (все — конькобежный спорт), саночницу Татьяну Иванову, а также тренеров Альберта Демченко (санный спорт) и Сергея Чудинова (скелетон).