МИД РФ объяснил отсутствие ответа на «кремлевский список»

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заверил, что РФ не будет действовать во вред себе, реагируя на составленный в США так называемый кремлевский доклад, пишут «Известия».

«Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один — это стремление Вашингтона "нажать" на Россию. Соответственно, мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем», — заявил замминистра в интервью изданию.

По его словам, Соединенные Штаты своими «непрекращающимися попытками» использовать санкции в геополитической борьбе против России побуждают ее к общественно-политической консолидации и экономическому сосредоточению. Поэтому «ответа» на «кремлевский список» пока не последует.

«Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал. Мы неоднократно отвечали американцам — как в плане расширения наших собственных списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и иные деятели в США, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства», — напомнил Сергей Рябков.

Он также отметил, что ранее в ответ на «недружественную, фактически враждебную политику» администрации предыдущего президента США Барака Обамы в отношении России Москва приостановила действие трех заключенных с Вашингтоном ядерных соглашений и направила Белому дому соответствующее уведомление.