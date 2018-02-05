Титов передал Путину список желающих вернуться в РФ бизнесменов

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, кандидат в президенты Борис Титов передал Владимиру Путину список желающих вернуться в Россию бизнесменов, которые в настоящее время скрываются от российского правосудия в Великобритании. Об этом он написал в своем Facebook.

Омбудсмен не приводит сам список, но уточняет, что он содержит более десятка имен, и просьбы от бизнесменов продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что Титов встретился с бежавшими из РФ бизнесменами в Лондоне, и на встрече присутствовали около 25 человек.