Собчак рассказала о планах на выборы в Госдуму в 2021 году

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала порталу «Выбор народа», что не строит иллюзий и понимает, что не победит на выборах в 2018 году. Она планирует принять участие в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году.

«Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год», — сказала Собчак.

Телеведущая также заявила, что участие в выборах президента являются альтернативой для тех, кто не хочет выходить на улицы, но хочет выразить свою позицию.

Ксения Собчак сообщила, что выпустит фильм о своем отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке после президентских выборов, чтобы его не «сочли агитацией».