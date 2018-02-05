ТАСС рассказал об участниках конкурса «Лидеры России»

Десять россиян, участвовавших в конкурсе «Лидеры России» поделились в спецпроекте ТАСС «Кадры решают все» о своими надеждами, стремлениями и чаяниями.

Журналисты агентства пообщались с финалистами, а также с теми участниками, кто не дошел до финала, но захотел рассказать о том, что дало им участие в конкурсе.

О старте конкурса «Лидеры России» объявил 11 октября 2017 года первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором конкурса выступила комиссия при президенте России по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственным оператором проекта стала Высшая школа государственного управления РАНХиГС.

Свыше 199 тысяч человек в возрасте до 50 лет, обладающие опытом руководства, хотели принять в нем участие. Однако выполнить условия регистрации смогли только 12,5 тысяч человек. Из них до полуфинала дошли 2,5 тысячи соискателей. В финал попали 300 человек, из которых в феврале 2018 года жюри отберет сто победителей.

Каждому из них будет вручен грант на сумму миллион рублей, который они смогут потратить на образование. Победители в течение года смогут получать личные карьерные консультации топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.