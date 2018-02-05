Путин подписал закон о штрафах за аферы с билетами на ЧМ-2018 по футболу

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня, 5 февраля, закон о внесении статьи 14.15-2 в Кодекс об административной ответственности РФ — «Незаконная реализация входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 или документов, дающих право на их получение».

Этот федеральный закон вводит административную ответственность за продажу поддельных билетов и незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ нынешним летом, а также наказание «за продажу документов, дающих право на получение билетов» без заключения договоров с ФИФА или уполномоченными ею организациями, передает РБК.

Предполагается, что физические лица за нарушение ст. 14.15-2 КоАП будут штрафоваться на сумму не менее 50 тысяч рублей — в 20-25 раз больше стоимости билета, а должностные лица — не менее чем на 100 тысяч рублей (в 25-30 раз больше стоимости билета).

Индивидуальным предпринимателям за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу будет грозить штраф в размере 25-30 стоимостей билета (но не менее 150 тысяч рублей) или приостановка деятельности на срок до 90 суток, а юридическим лицам — штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей либо административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.