Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в США

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил свои соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине.

«Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронуло утреннее столкновение поездов в Южной Каролине», — написал он.

4 февраля около 10:35 мск пассажирский поезд Amtrak столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси. В результате столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде из 147 человек пострадали 116, погибли два члена локомотивной бригады.

Наиболее вероятной причиной столкновения поездов пока считается нерабочее состояние сигнальных указателей на этом участке пути - администрация железной дороги давала указания о маршруте следования по рации.