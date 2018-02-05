05 февраля 2018, 08:43
Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил свои соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине.
«Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронуло утреннее столкновение поездов в Южной Каролине», — написал он.
4 февраля около 10:35 мск пассажирский поезд Amtrak столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси. В результате столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде из 147 человек пострадали 116, погибли два члена локомотивной бригады.
Наиболее вероятной причиной столкновения поездов пока считается нерабочее состояние сигнальных указателей на этом участке пути - администрация железной дороги давала указания о маршруте следования по рации.
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