Задержанных дагестанских чиновников вывезли в Москву

Для допроса в центральном аппарате ФСБ в Москву были вывезены задержанные высокопоставленные чиновники Дагестана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о врио премьера Дагестана Абдусамаде Гамидове, врио вице-премьера Шамиле Исаеве, врио вице-премьера Раюдине Юсуфове и экс-министре образования Шахабасе Шахове. У всех их ранее прошли обыски, отмечал собеседник агентства.

«Задержанный врио премьер-министра, два вице-премьера и экс-министр образования на самолете вывезены в Москву. Их будут допрашивать в центральном аппарате ФСБ», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что все они задержаны по уголовному делу по статье «мошенничество», возбужденному по факту хищения средств, выделенных для реализации социальных программ в Дагестане.