СМИ узнали о предложении РСПП по смягчению «закона Яровой»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что требования властей в рамках «пакета Яровой» приведут к росту тарифов на связь на 90%. Как пишет «Коммерсантъ», представители российского бизнеса в заключении, направленном замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, попросили смягчить условия.

Речь идет о требованиях к хранению данных, которые могут «поглотить» инвестиционные бюджеты российских операторов. В ближайшие пять лет расходы на исполнение «пакета Яровой» составят до 43 млрд рублей, для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд рублей, для «МегаФона» — свыше 40 млрд рублей, МГТС — не более 17 млрд рублей и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд рублей.

Кроме того, выделенные телефонные сети связи промышленных организаций потребуют больших затрат от АЛРОСЫ, РЖД и ЛУКОЙЛа, которые их используют.

К тому же сейчас на рынке отсутствует необходимое для реализации с 1 июля 2018 года «пакета Яровой» оборудование, существующие в настоящее время системы модифицированы быть не могут.

Поэтому РСПП предложило правительству сократить сроки и объемы хранимой информации, исключить из-под действия закона трафик выделенных сетей связи и сетей спецназначения, а также трафик корпоративных пользователей. Помимо этого, бизнесмены предложили реализовать оставшиеся требования поэтапно до 2022 года включительно.