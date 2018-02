Европейские банки проверят происхождение денег на счетах состоятельных россиян

Европейские банки могут заблокировать зарубежные счета многих состоятельных россиян в ходе подготовки к обмену налоговой информацией в рамках единого стандарта Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (ОЭСР). Об этом предупреждает РБК.

Несколько зарубежных банкиров рассказали изданию, что в настоящее время счета нерезидентов начали детально проверять и при необходимости запрашивать дополнительные документы. В некоторых случая проверки приводят к ограничению права на распоряжение средствами. Собеседник РБК из швейцарского банка сообщил, что под угрозой блокировки зарубежных счетов могут оказаться тысячи россиян «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Банкиры будут обращать пристальное внимание на источник происхождения денег. Если клиент не сможет предоставить внятного объяснения, операции на списание средств будут ограничены или банки установят повышенную комиссию за обслуживание счета.

Глобальный обмен информацией в рамках ОЭСР будет проведен в два этапа. Первый завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, в котором участвует Россия, закончится 30 сентября 2018 года.

Руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка объяснила РБК, что крупные банки находятся под пристальным внимание контролирующих органов уже давно, в особенности те, в которых находятся средства клиентов из «кремлевского списка». Сейчас будут ужесточаться требования к клиентам мелких банков, в которых нерезидент может открыть счет по другому паспорту.