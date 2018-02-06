МОК объявил о выявлении новых «связанных с допингом» россиян

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Валери Фурнейрон объявила о выявлении еще ряда российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, сообщает ТАСС.

В ходе 132-й сессии МОК Фурнейрон выступила с заявлением о расследовании в отношении атлетов из России, претендующих на участие в Олимпиаде-2018 в Южной Корее: «Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах».

Напомним, 5 февраля стало известно о том, что специальная комиссия МОК под председательством Валери Фурнейрон отказалась направить 15 оправданным Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) российским спортсменам приглашения на Олимпиаду в Южной Корее.

Глава CAS Джон Коутс сообщил, что апелляции на решение комиссии МОК о недопуске к Олимпийским играм подали 32 российских спортсмена. Их имена Коутс не привел, однако СМИ утверждают, что в числе оспаривающих решение комиссии МОК спортсменов — шорт-трекист Виктор Ан.