Суд арестовал бывшего врио главы правительства Дагестана

Басманный суд Москвы арестовал бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сообщает РБК

Судья Елена Ленская санкционировала содержание Гамидова под стражей до 5 апреля.

Напомним, Гамидова, а также вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова задержали 5 февраля и этапировали в Москву в рамках расследования дела о мошенничестве.