Австрия оценила потери от антироссийских санкций в 100 млн евро в год

Региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Федеральной палаты экономики Австрийской Республики Михаэль Ангерер сообщил RNS, что из-за эмбарго на ввоз в Россию мясных и молочных продуктов Австрия ежегодно теряет около 100 млн евро.

«На 100% остановились поставки мясных продуктов и молочной продукции, в том числе сыра», — сказал он.

Ангерер также выразил надежду на снятие торговых ограничений, но отметил, что австрийской продукции будет сложно вернуться на российский рынок.

«Естественно, чем дольше будут длиться санкции, тем тяжелее будет австрийским производителям вернуть свое место на российском рынке, но мы надеемся, что российский потребитель ценит австрийское качество и будет рад возвращению австрийской продукции на рынок», — отметил он.

Ранее Институт мировой экономики в Киле (IfW) подсчитал, что Германия только на ограничениях экспорта теряет до 618 млн евро.