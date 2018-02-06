МОК допустил восстановление ОКР до конца Олимпиады-2018

Руководитель одной из комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что МОК может полностью или частично восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) до завершения Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, сообщает ТАСС.

С таким заявлением Хевертц выступила на 132-й сессии МОК.

Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, заявил, что для восстановления ОКР должен уважать решение МОК и соблюдать условия восстановления. Бах отметил, что «любые действия будут учитываться специальной группой».

Ранее глава другой комиссии МОК Валери Фурнейрон объявила о выявлении еще ряда российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, не приведя конкретных фамилий.