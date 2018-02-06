ЦБ отозвал лицензию у тюменского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Сибирский банк реконструкции и развития» (г. Тюмень), следует из данных на сайте регулятора. Согласно данным отчетности, по состоянию на 1 января по величине активов кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе Российской Федерации.

ЦБ отмечает, что резкое ухудшение финансового положения СБРР произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств. Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств. В настоящее время СБРР фактически прекратил работу, отмечает ЦБ.

Ранее Банк России неоднократно применял в отношении СБРР меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, подчеркивает регулятор.