Стоимость биткоина упала до 6,5 тысячи долларов

Самая популярная и самая дорогая криптовалюта биткоин продолжает дешеветь: за прошедшие сутки она потеряла около 15% стоимости, к сегодняшнему утру — еще около 7%.

К 8:55 мск, по данным портала Coinmarketcap.com, биткоин стоил в среднем 6537 долларов за единицу.

К 8:14 стоимость биткоина опускалась до 6107 долларов.

Для сравнения, в декабре 2017 года биткоин стоил около 20 тысяч долларов.

Помимо биткоина дешевеют и все остальные популярные криптовалюты. Так, Ethereum потерял за сутки 27% стоимости и торгуется по 617 долларов за штуку, Ripple опустился на 22% (0,63 доллара за штуку), Bitcoin Cash потерял 26% стоимости (торгуется по 838 долларов), Litecoin опустился на 22% (стоит 116 долларов).

Криптовалюты дешевеют на фоне ограничений в США и Китае. На прошлой неделе крупнейшие банки США (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) ввели запрет на покупку криптовалют с помощью кредитных карт.

До этого власти Китая решили блокировать сайты с данными о торгах криптовалютами.