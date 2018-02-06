CAS рассмотрит апелляции 32 российских спортсменов из-за недопуска на Игры

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне зарегистрировал апелляции 32 российских спортсменов на отстранение от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщается на сайте суда, истцами выступают: шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов;

биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Граничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков;

конькобежцы Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов;

лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, фигуристка Ксения Столбова, бобслеистка Юлия Шокшуева;

хоккеисты Дмитрий Попов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников;

бобслеист Роман Кошелев.

Слушание по апелляциям спортсменов на решением МОК пройдет 7 февраля. Игры стартуют 9 февраля.